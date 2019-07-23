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: için müjde! ödeme tarihi açıklandı

Milyonlarca merakla ödeme tarihinin açıklanmasını bekliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan için bir açıklaması geldi. Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi. İşte tüm detaylar!

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 10:39
Son dakika: Emekliler için müjde! Maaş farkı ödeme tarihi açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı(memur) emeklilerinin maaş farklarının, 25 Temmuz'da ödeneceğini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2,3 milyon kişiye, toplam yaklaşık 500 milyon TL tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.

Bu kapsamda aylık alanlara, banka ve PTT şubeleri tarafından 25 Temmuz 2019 tarihinde maaş farkları ödenecek.

Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ile 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" dedi.

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Son dakika: Emekliler için müjde! Maaş farkı ödeme tarihi açıklandı
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