Abd'de endeksler düşüşle açıldı

ABD'de endeksler güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,44 azalışla 27.227,78 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 kayıpla 2.998,84 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 düşüşle 8.227,36 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, kötü gelen şirket bilançolarının New York Borsasını olumsuz etkilediğini belirtti.

ABD'de IHS Markit verilerine göre imalat PMI endeksi Temmuz'da 50 değerini alarak Eylül 2009'dan beri en düşük seviyeye indi.

Beklenti 51'di. Hizmet PMI ise 51.8 beklenirken 52.2 oldu.

Temmuz ayı rakamları küresel talepteki zayıflama ve ticaret politikalarında belirsizlik nedeniyle ABD sanayi sektörünün ivme kaybını sürdürdüğüne işaret etti. IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson "Jeopolitik endişeler, ticaret svaaşları ve ekonomik büyümenin yavaşlayacağına dair beklentiler iyimserliğin azalmasına neden oldu" yorumunu yaptı.

Nihai imalat rakamı 1 Ağustos'ta açıklanacak.