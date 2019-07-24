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bir haftanın en düşük düzeyinden yükseldi

, Orta Doğu’daki gerginliklerin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmesiyle bir haftanın en düşük düzeyinden yukarıya döndü. şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 1.422 dolardan işlem görüyor. İç piyasada ise 261,3 lira, 429 lira ve 1.750 liradan işlem görüyor

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019 10:22
Altın fiyatları bir haftanın en düşük düzeyinden yükseldi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 261,3 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 261,3 lira, çeyrek altın 429 lira ve Cumhuriyet altını 1.750 liradan işlem görüyor

Dün, dolar kurunda yaşanan yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,1 azalışla 260,4 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 261,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 429 lira, Cumhuriyet altını 1.750 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 1.422,1 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, Avrupa ve ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan ons altında 1.415 seviyesinin kırılması durumunda 1.400 doların önemli destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 1.437 dolar seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Altın fiyatları bir haftanın en düşük düzeyinden yükseldi
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