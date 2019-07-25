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jeopolitik gerginliklerle yükseldi

Orta Doğu’daki gerginlikler etkisiyle yükselişe devam ederken, talebin ekonomik yavaşlamaya bağlı olarak azalacağı öngörüleri, fiyatlardaki artışı baskıladı. varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,33 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) varili ise 55,93 dolardan alıcı buldu. İşte hakkında tüm detaylar!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019 10:58
Petrol fiyatları jeopolitik gerginliklerle yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,64 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,26 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 63,33 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,93 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 10,8 milyon varil (yüzde 2,4) azalarak 445 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Ayrıca, ülkenin ham petrol üretimi de geçen hafta bir önceki haftaya oranla günlük ortalama 700 bin varil azaldı. Böylece 13 Temmuz-19 Temmuz haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 11,3 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Uzmanlar, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün, küresel petrol fiyatlarının yükselişinde etkili olduğunu ifade ederek, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilime rağmen küresel ekonomik verilere ilişkin olumsuz beklentilerin fiyatların yükselmesini sınırladığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,40 ile 63,48 dolar aralığının direnç, 63,24 ile 63,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

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Petrol fiyatları jeopolitik gerginliklerle yükseldi
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