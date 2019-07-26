ABD'de büyüme 2. çeyrekte % 2.1'e geriledi

ABD ekonomisinde büyüme yılın 2. çeyreğinde ticaret gerilimlerinin etkisiyle önceki çeyreğe kıyasla geriledi ancak yine de beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Tüketici harcamaları beklentiden güçlü artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre 2. çeyrekte yıllıklandırılmış büyüme % 2.1 oldu. Bu rakam, 2017'nin ilk çeyreğinden beri en yavaş artış olarak kayda geçti. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde % 3.1 büyümüştü.

Beklenti büyümenin % 1.8 olmasıydı. Ekonominin en büyük kısmını oluşturan kişisel harcamalar % 4 beklenirken % 4.3 arttı. Önceki ayın tüketici harcamaları verisi % 0.9 artıştan %1.1'e yukarı yönlü revize edildi. Kamu harcamaları da % 5 arttı.

Fed'in de takip ettiği çekirdek PCE endeksi ise 2. çeyrekte yıllık % 1.8 artarak politika yapıcıların % 2'lik hedefine yakınlaştı.

2018'deki mali teşviklerin etkisinin azalırken güçlü dolar ve ek vergi tarifeleri ABD'li şirketlerle iş yapma iştahını azaltıyor. Tüketici aktivitesi güçlü kalmaya devam ederken imalar sektöründeki büyüme son dönemde düştü. Olası yavaşlama konusunda endişelerini dile getiren Fed yetkililerinin gelecek haftaki toplantıda faiz indireceği öngörülüyor. Büyüme verisinin de Fed'i faiz indiriminden döndürmesi beklenmiyor.