Başkan Erdoğan'dan faiz mesajı: Yıl sonuna kadar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirimi ile ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi açıklaması

PİYASALAR GAYET NORMAL KARŞILADI

Başkan Erdoğan, "Dün Merkez Bankası faizlerde düşüşe gitti. Ne oldu, battık mı, bitti mi, her şey yerle yeksan oldu mu? Piyasalar gayet normal karşıladı. Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir" dedi.

ENFLASYONUN SÜRATLE DÜŞMEYE BAŞLADIĞINI GÖRECEĞİZ

Erdoğan ayrıca, "Merkez Bankasının dünkü kararını hayati bir dönüm olarak görüyorum. Bununla birlikte enflasyonun da süratle düşmeye başladığını göreceğiz." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, ekonomideki toparlanma eğiliminin yılın 3. çeyreğinde güçlenerek devam edeceğini bildirdi.

FINDIĞIN TABAN FİYATI 17 LİRA

Erdoğan, kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, Levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiğini açıkladı.