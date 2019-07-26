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açıkladı! En çok ...

Türkiye genelinde geçen yıl hanehalklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmını yüzde 23,7 ile ve harcamaları oluşturdu.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 12:08
TÜİK açıkladı! En çok harcama...

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin "hanehalkı tüketim harcaması" istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalardan en yüksek payı yüzde 23,7 ile ve harcamaları aldı, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı yüzde 20,3 oldu.

Hanehalkları, toplam harcamalarının yüzde 2,2'sini sağlık, yüzde 2,3'ü ise eğitim hizmetlerine yaptı.

Hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması 2017'de bin 854 lira iken geçen yıl 2 bin 181 lira olarak tahmin edildi.

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TÜİK açıkladı! En çok harcama...
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