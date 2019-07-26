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Kooperatiflere ve girişimciye "kalkınma" desteği geliyor!

'na göre yenilikçi kooperatifçilik desteklenecek, sistemi hayata geçirilecek. KOBİ ve girişimcilere destek verilmeye devam edilecek, girişimciliğe yönelik desteklerin paylaşıldığı bir Türkiye girişim ekosistemi platformu kurulacak

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 15:47

Kooperatif destek sistemi hayata gec¸irilecek, giris¸imciligˆe yo¨nelik desteklerin paylas¸ıldıgˆı bir Tu¨rkiye giris¸im ekosistemi platformu kurulacak.

AA muhabirinin, 11. Kalkınma Planı'ndan (2019-2023) derlediği bilgiye göre, giris¸imcilik ku¨ltu¨ru¨nu¨n teknoloji tabanlı ve yenilikc¸i kapasitesinin gelis¸tirilmesine yönelik destek sağlanacak.

Bu kapsamda, kurumsal ve bireysel giris¸im sermayesi, kitle fonlaması gibi alternatif finansman imkanları gu¨c¸lendirilecek.

Kredi garanti sistemi gelis¸tirilerek giris¸imlerin yenilikc¸i is¸ modelleri, Ar-Ge ve yenilik projelerinin finansmanında kullanımı yaygınlas¸tırılacak.

Teknoloji odaklı giris¸imlerin fikir as¸amasından kurumsallas¸masına kadar tu¨m ihtiyac¸larına hitap edecek Giris¸im Destek Paketi hayata gec¸irilecek.

Tu¨rkiye'deki giris¸imcilik ekosisteminde yer alan paydas¸ların faydalanabilecegˆi, kuluc¸ka ve hızlandırma merkezleri hakkında bilgiler olan, giris¸imciligˆe yo¨nelik desteklerin, egˆitimlerin ve güncel gelis¸melerin paylas¸ıldıgˆı bir Tu¨rkiye giris¸im ekosistemi platformu kurulacak.

Giris¸imcilik ekosisteminin gu¨c¸lendirilmesine yo¨nelik tu¨m paydas¸lara hitap eden yapıların gelis¸tirilmesine o¨ncelik verilecek.

I·stanbul o¨ncelikle bo¨lgesel, sonrasında ise ku¨resel giris¸imcilik merkezlerinden birisi haline getirilecek. Bu kapsamda yurt dıs¸ındaki girişimci akto¨rlerin Türkiye'ye gelmesini cazip kılacak destek ve du¨zenlemeleri ic¸eren Uluslararası I·stanbul Giris¸imcilik Programı bas¸latılacak.

Yenilikçi kooperatifçilik desteklenecek

Esnaf ve sanatkarların degˆis¸en ekonomik ve sosyal s¸artlara uyum sagˆlayacak s¸ekilde rekabet gu¨c¸leri ve kapasiteleri artırılacak, sosyal ve yenilikc¸i kooperatifc¸ilik desteklenerek ortak c¸alıs¸ma ku¨ltu¨ru¨nu¨n artırılması sagˆlanacak.

Esnaf ve Sanatkarlar Destek Sistemi yenilenerek finansal desteklerin c¸es¸itliligˆi sagˆlanacak, ekonomik katkısı dikkate alınarak uygun kos¸ullu kredi desteklerine devam edilecek.

Hazine destekli kredilerde imalat sekto¨ru¨ne, ihracata, markalas¸maya, e-ticarete yo¨nelen esnaf ve sanatkarlara ilave faiz destegˆi sagˆlanarak bu desteklerin etkinligˆi artırılacak.

Kooperatif Destek Sistemi hayata gec¸irilecek ve finansal destek arac¸ları gelis¸tirilecek. Bu c¸erc¸evede, kooperatiflerin makine ve ekipman alımı, nitelikli personel istihdamı, demirbas¸ alımları ile tanıtım amac¸lı giderleri kredilerle desteklenecek.

Kooperatifc¸ilikle ilgili farkındalık sagˆlanması ve kooperatif giris¸imciligˆinin farklı alanlarda uygulanması için c¸alıs¸malar yapılacak.

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Kooperatiflere ve girişimciye "kalkınma" desteği geliyor!
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