Merkez'in hamlesi sonrası gözler bankalarda! Kredi faizleri...

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararsı sonrası gözler bankalara çevrildi. Uzmanlar, kredi faizlerinde de düşüşlerin söz konusu olduğunu belirtiyor.

KREDİ FAİZLERİ EN AZ 2 PUAN DÜŞER

Merkez Bankası'nın dün başlattığı faiz indirim süreci, toparlanma eğilimine giren ekonomide canlanmayı hızlandıracak. Politika faizindeki indirimin ardından fonlama maliyetleri gerileyen bankalar önümüzdeki dönemde, kredi ve mevduat faizlerini aşağı çekecek. Şu anda yüzde 21.36 seviyesinde bulunan konut kredisinde faizin kısa vadede yüzde 20'nin altına, ticari kredi faizinin ise yüzde 25.4'ten 22'lere gevşemesi bekleniyor. Mevduatta ise yüzde 22 seviyesinde bulunan ortalamanın 20'lerde dengeleneceği belirtiliyor. Maliyetlerin düşmesi ile birlikte reel sektörün yatırım iştahı yükselecek, bireysel yatırımcı ise ertelediği konut ve taşıt alımlarını hayata geçirecek.

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İNDİRİMLER DEVAM EDECEK

Piyasanın bu faiz indirimini satın aldığını belirten GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, "Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek görünüyor. Bir sonraki toplantı 12 Eylül'de, eylül ve ekim enflasyonu beklentileri de dikkate alındığında faizde indirim döngüsü devam ettirilecek" dedi.

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, karar metninden Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu yüzde 14 civarında beklediğinin anlaşıldığına dikkat çekerek, "Bunu eylül toplantısında 250 baz puan gibi bir miktar faiz indirimi daha olabileceği yönünde algılıyoruz. Eylül toplantısına mesaj var" değerlendirmesinde bulundu. Standard Chartered MENA ekonomisti Carla Slim de, reel faizin yüzde 8 olması nedeniyle Merkez Bankası'nın manevra alanın bulunduğunu belirterek, "Para politikasında beklenen gevşemeyi önden yüklemeli yapmaya karar verdiği görülüyor" dedi.