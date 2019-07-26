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jeopolitik gerginlikler etkisiyle yükseldi

Orta Doğu’daki gerginliklerin zayıf talebe baskın gelmesi etkisiyle yükseldi. Brent haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 63,53 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) varili 56,11 dolardan alıcı buldu. İşte hakkında tüm gelişmeler!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019 10:34
Petrol fiyatları jeopolitik gerginlikler etkisiyle yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 63,53 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,21 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,08 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,69 artışla 63,53 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,11 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilime rağmen küresel ekonomik verilere ilişkin endişeler nedeniyle fiyatların yatay seyrine devam ettiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,65 ile 63,81 dolar aralığının direnç, 63,33 ile 63,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

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Petrol fiyatları jeopolitik gerginlikler etkisiyle yükseldi
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