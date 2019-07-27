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'ya 33 milyon avroluk tramvay ihracatı

Elektrikli ticari araçlar ve raylı sistem araçları tasarlayan ve üreten Bozankaya firması, 'nın Timişoara kentine 33 milyon avro değerinde tramvay satışı gerçekleştirecek.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 12:45
Romanya'ya 33 milyon avroluk tramvay ihracatı

Elektrikli ticari araçlar ve raylı sistem araçları tasarlayan ve üreten Bozankaya AŞ, Romanya'nın Timişoara kentinde açılan 33 milyon avro değerindeki 16 araçlık tramvay ihalesini kazandı.

İhale kapsamında, Bozankaya ile Timişoara Belediyesi arasında sözleşme imzalandı. İlk teslimatlar 18 ay içinde başlayacak ve sözleşme süresi 48 ayda tamamlanacak.

Bozankaya'nın bu kapsamda üreteceği tramvaylar 30 metre uzunluğunda, 5 modüllü ve 170 yolcu kapasiteli olurken, alçak tabanlı tasarım sayesinde yolcu iniş-binişlerinde kolaylık sağlanacak. Bozankaya AŞ kurucusu Murat Bozankaya, AA muhabirine, yeni bir pazara adım atarak uluslararası varlıklarını büyütmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Çevreye zarar vermeyen, enerji tasarrufu sağlayan, gürültüsüz çalışan ürünleriyle dünyada tercih edilen bir marka olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Bozankaya, Timişoara'nın Romanya'da batarya gücüyle çalışabilen tramvaylara sahip ilk kent olacağına dikkati çekti.

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Romanya'ya 33 milyon avroluk tramvay ihracatı
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