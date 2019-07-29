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FED öncesi düşüşte!

, ABD ve Çin arasındaki ticaret gelişmeleri ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde düştü. , şu dakikalarda önceki kapanışın hafif üzerinde, 1.418 dolardan işlem görüyor. İç piyasada ise 257,4 lira, 420 lira ve 1.721 liradan işlem görüyor

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 11:27
Altın fiyatları FED öncesi düşüşte!

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 257,4 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 257,4 lira, çeyrek altın 420 lira ve Cumhuriyet altını 1.721 liradan işlem görüyor

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybeden gram altın, haftayı yüzde 0,3 azalışla 258,6 liradan tamamladı.

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Gram altın, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, 257,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 420 lira, Cumhuriyet altını 1.721 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışın hafif üzerinde, 1.418,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de mortgage onayları ve ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.410 doların destek, 1.425 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Altın fiyatları FED öncesi düşüşte!
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