FED'in 10 yıl sonra ilk kez faiz indirmesi bekleniyor

Uluslararası piyasaların da merakla beklediği Fed'in bu haftaki toplantısında zayıflayan küresel görünüm ve artan ticaret savaşlarıyla bankanın küresel krizin yaşandığı 2008'den beri ilk kez faiz oranlarını indirmesi bekleniyor.

Piyasalarda genel beklenti 25 baz puanlık indirim olacağı yönünde..

Faiz indirimi, ekonominin en az 1854 yılından beri en uzun süreli büyümeyi gerçekleştirdiği, işsizliğin rekor düşük seviyede olduğu ve Borsaların zirve seviyelere çıktığı bir dönemde gerçekleşecek.

FT'de yer alan haberde Fed'in politikasını değiştirerek bu hamleyi yapmasında 4 etken olduğu belirtiliyor;