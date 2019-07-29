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'in 10 yıl sonra ilk kez indirmesi bekleniyor

ABD Merkez Bankası'nın () "önleyici bir hamleyle" bu hafta yapmasına neredeyse kesin gözle bakılıyor. FED politikasının bu dönüşünde ise 4 etmen öne çıkıyor

Giriş Tarihi: 29.7.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 12:15
FED'in 10 yıl sonra ilk kez faiz indirmesi bekleniyor

Uluslararası piyasaların da merakla beklediği 'in bu haftaki toplantısında zayıflayan küresel görünüm ve artan ticaret savaşlarıyla bankanın küresel krizin yaşandığı 2008'den beri ilk kez oranlarını indirmesi bekleniyor.

Piyasalarda genel beklenti 25 baz puanlık indirim olacağı yönünde..

, ekonominin en az 1854 yılından beri en uzun süreli büyümeyi gerçekleştirdiği, işsizliğin rekor düşük seviyede olduğu ve Borsaların zirve seviyelere çıktığı bir dönemde gerçekleşecek.

FT'de yer alan haberde Fed'in politikasını değiştirerek bu hamleyi yapmasında 4 etken olduğu belirtiliyor;

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FED'in 10 yıl sonra ilk kez faiz indirmesi bekleniyor
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