Haberler > Haberler Haberleri > Trump: AB ve Çin faizleri indirirken Fed hiçbir şey yapmıyor

Trump: AB ve Çin faizleri indirirken hiçbir şey yapmıyor

ABD Başkanı , Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Çin’in üreticilerine fayda sağlayan nicel genişleme politikaları uygularken ABD Merkez Bankası’nın () indirimi yönündeki kararsızlığını eleştirdi.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019 16:25 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 16:50
Trump: AB ve Çin faizleri indirirken Fed hiçbir şey yapmıyor

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"AB ve Çin faizleri indirerek sistemlerine para akıtmaya ve üreticilerinin ürünlerini satmalarını kolaylaştırmaya devam edecek. Bu arada oldukça düşük enflasyonla Fed hiçbir şey yapmıyor ve (diğerleriyle) karşılaştırıldığında hiçbir şey yapmamaya devam edecek."

Fed, daha önce faizleri artırması sebebiyle Trump'ın eleştirisine maruz kalmış ve Trump söz konusu politikanın ekonomiye zarar verdiğini öne sürmüştü. Beklentiler, Fed'in 0.25 baz puan faiz indirimine gidebileceğine işaret ederken, merkez bankası Çarşamba günü yeni faiz kararını açıklayacak.

FED'in 10 yıl sonra ilk kez faiz indirmesi bekleniyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump: AB ve Çin faizleri indirirken Fed hiçbir şey yapmıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN