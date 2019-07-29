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ve ABD arasında 100 milyar $'lık yol haritası

ile ABD arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacminin yol haritası çizildi. SABAH’ın ulaştığı 300 sayfalık raporda 8 sektör öne çıktı. Otomotiv, tekstil, havacılık, beyaz eşya, mücevherat, yapı malzemeleri, mobilya ve turizmde büyük potansiyel var

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 10:09
Türkiye ve ABD arasında 100 milyar $'lık yol haritası

ile ABD arasında ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkaracak yol haritası çizildi. G20 Zirvesi'nde iki ülke başkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump'ın bir kez daha altını çizdiği hedefle ilgili Türk iş dünyası Boston Consulting Group'a (BCG) rapor hazırlattı. Ticaret Bakanlığı başkanlığında, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) koordinasyonuyla, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Amerikan-Türk Konseyi (ATC), Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey) gibi iş örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu çalışma grubunun önerileri doğrultusunda hazırlanan 300 sayfalık rapora SABAH ulaştı. Rapor, Erdoğan ve Trump'a sunulacak.

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Türkiye ve ABD arasında 100 milyar $'lık yol haritası
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