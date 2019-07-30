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Borsa, güne yükselişle başladı! İşte 'de son durum

'da , güne yüzde 0,14 yükselişle 103.519,28 puandan başladı. Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeksinde 103.400 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedeflerin 105.000 ve 106.000 seviyeleri olacağını kaydetti.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 10:26
Borsa, güne yükselişle başladı! İşte BIST 100'de son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 yükselişle 103.519,28 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 146,21 puan ve yüzde 0,14 artışla 103.519,28 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,22 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,49 ile metal eşya, makine oldu.

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Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 103.373,07 puandan kapandı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedeflerin 105.000 ve 106.000 seviyeleri olacağını kaydetti.

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Borsa, güne yükselişle başladı! İşte BIST 100'de son durum
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