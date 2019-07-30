Dolar/TL'de son üç haftanın en düşük seviyesini gördü! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,5970 seviyelerinde dengelendi.

Geçen haftaki düşüş eğilimini dün de sürdüren dolar/TL, 5,60'ın altını görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 değer kaybıyla 5,6145'ten tamamladı.

Düşüşünü beşinci güne taşıyan ve 5,5890'la son üç haftanın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 5,5970 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 6,2373 seviyesinden alıcı buluyor.

Sterlin/TL, 6,7895 ile son 5,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,8 değer kaybıyla 6,8040 seviyesinde dengelendi.

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Brexit endişeleri, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni kabinesi sonrası artarak devam ederken, buna bağlı olarak sterlin/dolar paritesi 1,2119 ile Mart 2017'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1135 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi ise ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirim beklentilerine karşın yükseliş eğilimini sürdürerek 98,2 ile 2 ayın zirvesine çıktı.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bugün yurt içinde temmuz ayı ekonomik güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi Ekonomik ve Tüketici Güven Endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ile ABD'de kişisel gelir, harcamalar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,5750 desteğinin kırılması durumunda 5,50'nin gündeme geleceğini ifade eden analistler, olası yükselişlerde 5,6750'nin direnç konumunda olacağını dile getirdi.