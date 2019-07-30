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Fed’in faiz kararı beklenirken yükseldi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşüreceği ve bu sebeple ülkenin petrol talebinin artacağı beklentileri etkisiyle yükseldi. varili uluslararası piyasalarda 64,13 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) varili 57,15 dolardan alıcı buldu.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 10:42

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,13 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,95 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,94 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 64,13 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,15 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın faiz oranlarında indirime gideceği beklentisiyle petrol fiyatları yükselişe geçti.

Uzmanlar, Fed'in indirim oranına bağlı olmak üzere küresel petrol fiyatlarının 70 dolar sınırına yaklaşabileceğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,12 ile 64,29 dolar aralığının direnç, 63,78 ile 63,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

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Petrol fiyatları Fed’in faiz kararı beklenirken yükseldi
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