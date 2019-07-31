Dolar 4 ayın en düşük seviyesinde!

Sabah saatlerinde 5,58 ile son üç haftanın en düşük seviyesini gören dolar kuru düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. Kur 5,54 seviyesine inerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü.

2 Nisan tarihinde 5,46 seviyesini gören dolar, bu tarihten sonra en düşük seviyesini 5,54 ile bugün görmüş oldu. Dolar şu sıralar 5,52'den, euro ise 6,16'dan işlem görüyor.

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MERKEZ'İN KARARI SONRASI DÜŞÜŞE GEÇTİ



Dolar, Merkez Bankasının politika faizini yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmesinin ardından beklentilerin aksine düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz hafta başlayan düşüş, bu hafta da devam etti. Gün içerisinde 5,54 seviyesini gören kur böylece son 4 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu.