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4 ayın en düşük seviyesinde!

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası aşağı yönlü bir seyir izleyen dolarda düşüş hızlandı. /TL 5,53 seviyesine inerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 10:24
Dolar 4 ayın en düşük seviyesinde!

Sabah saatlerinde 5,58 ile son üç haftanın en düşük seviyesini gören dolar kuru düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. Kur 5,54 seviyesine inerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü.

2 Nisan tarihinde 5,46 seviyesini gören dolar, bu tarihten sonra en düşük seviyesini 5,54 ile bugün görmüş oldu. Dolar şu sıralar 5,52'den, euro ise 6,16'dan işlem görüyor.

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MERKEZ'İN KARARI SONRASI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dolar, Merkez Bankasının politika faizini yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmesinin ardından beklentilerin aksine düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz hafta başlayan düşüş, bu hafta da devam etti. Gün içerisinde 5,54 seviyesini gören kur böylece son 4 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu.

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Dolar 4 ayın en düşük seviyesinde!
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