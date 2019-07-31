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Son dakika: Merkez Bankası enflasyon hedefini düşürdü

Başkanı , "Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada "Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi" dedi. Öte yandan Uysal, "2019 yılı için için tüketici fiyat endeksi tahmininin yüzde 14.6’dan yüzde 13.9’a indirildi" dedi.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 11:06
Son dakika: Merkez Bankası enflasyon hedefini düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada "Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi" dedi.

Murat Uysal'ın açıklamalarından satır başları:

Parasal sıkılaştıranın etkileri 2. çeyrekte enflasyonu destekledi. Enflasyon üzerindeki birikimli döviz kuru etkisi azaldı. İktisadi faaliyet ilk çeyrekte kısmi toparlanma kaydetti.

ENFLASYON HEDEFİ DÜŞTÜ

2019 yılı enflasyon tahminimiz 13.9, 2020 yılı enflasyon tahminimiz ise 8.2 oldu.

CARİ İŞLEMLER DENGESİNDE İYİLEŞME

Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor. Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı iktisadi faaliyeti destekliyor. İktisadi faaliyet ılımlı bir toparlanma eğilimi sergiliyor.

EKONOMİDE KADEMELİ TOPARLANMA DEVAM EDECEK

Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini öngörüyoruz. Türk Lirası'nda ima edilen kur oynaklığı mevcut rapor döneminde azaldı. 2019 yılının ikinci çeyreğinde enflasyon gerçekleşmeleri, TÜFE için daha belirgin olmak üzere nisan enflasyon raporunda verilen tahminlerin altında kaldı.

YILLIK ENFLASYON...

İşlenmiş gıda enflasyonu beklenenden olumlu seyretti. Yıllık enflasyondaki azalışta gıda, temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu. Fiyatlama davranışına dair göstergeler bu dönemde bir miktar yukarı yönlü seyir izlese de arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. iktisadi faaliyet ılımlı bir toparlanma eğilimi sergiledi.

Rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürdü.Net mal ve hizmet ihracatının dönemlik büyümeye katkısının arttığını düşünüyoruz. Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkiliyor.

Son dakika: Turizm geliri ikinci çeyrekte yıllık yüzde 13.2 arttı

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Son dakika: Merkez Bankası enflasyon hedefini düşürdü
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