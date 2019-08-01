Altın fiyatları Fed’in faiz kararı etkisiyle iki haftanın en düşük düzeyinde!

Altın fiyatları, Fed'in finansal krizden bu yana ilk faiz indirimine gitmesinin ardından muhtemelen uzun bir gevşeme çevrimine girmeyeceğini işaret etmesi ile birlikte, üst üste ikinci günde de düştü. Ancak fiyatlar ons başına 1,400 dolar seviyesinin üzerinde tutunuyor.

Altındaki düşüş, Asya'daki yatırımcıların Fed'in beklentilere paralel hareket ederek gösterge faizi çeyrek puan düşürmesine tepki verdi. Ancak piyasalar, Fed'in önündeki yolu tarif etmekte zorlanan Başkan Jerome Powell'ın yorumlarının ardından dalgalandı. Fed'de dün iki yetkili faiz indirimi kararına muhalif kaldı.

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Küresel emtia piyasalarında;



- gümüş, yüzde 1.95 düşüşle 16.085 dolardan,

- altın, yüzde 1.32 düşüşle 1,418.7 dolardan,

- bakır, yüzde 0.36 düşüşle 2.6565 dolardan,

- platin, yüzde 2.56 düşüşle 856.4 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.87 düşüşle 1,511.2 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada ise, gram altın fiyatı 252 liraya, çeyrek altın 414 liraya, Cumhuriyet altını da 1,708 liraya düştü.