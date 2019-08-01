Son dakika: Berat Albayrak'tan faiz indirimi hakkında flaş değerlendirme!

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında gözler bankaların kredi faiz oranlarına çevrildi.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, bugün konut kredileri ve ihtiyaç kredileri için faiz indirimi yaptıklarını duyurdu.

Bakan Albayrak da bankaların bu faiz indirimi sonrasında twitter hesabından bir değerlendirmede bulundu.

Berat Albayrak'tan faiz indirimi hakkında flaş değerlendirme!

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. https://t.co/OMWibyJeQs — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 1, 2019