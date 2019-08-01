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: 'tan indirimi hakkında flaş değerlendirme!

haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , ve 'ın için indirime gitmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 1.8.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 17:04
Son dakika: Berat Albayrak'tan faiz indirimi hakkında flaş değerlendirme!

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında gözler bankaların kredi faiz oranlarına çevrildi.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, bugün konut kredileri ve ihtiyaç kredileri için faiz indirimi yaptıklarını duyurdu.

Bakan Albayrak da bankaların bu faiz indirimi sonrasında twitter hesabından bir değerlendirmede bulundu.

Berat Albayrak'tan faiz indirimi hakkında flaş değerlendirme!

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş faiz indirimi değerlendirmesi!

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Son dakika: Berat Albayrak'tan faiz indirimi hakkında flaş değerlendirme!
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