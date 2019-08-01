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TL kredi faizini yüzde 11,84'e indirdi!

, TL kredi oranını yüzde 15,19’dan yüzde 11,84 seviyesine çektiğini duyurdu.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 16:59
Türk Eximbank TL kredi faizini yüzde 11,84'e indirdi!

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırılan TL kredilerindeki faiz oranının yüzde 15,19'dan yüzde 11,84 seviyesine indirildiği belirtildi.

Söz konusu değişikliğin oransal olarak yüzde 22 düzeyinde indirime tekabül ettiği ifade edilen açıklamada, son iki ayda TL kredilerde yaklaşık 6 puanlık indirim yapıldığı ve faiz oranlarındaki aşağı yönlü trende paralel olarak faiz indirimlerine devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, genel olarak faizlerdeki düşüşün ekonomideki canlanmayı arttırmasının beklendiği ve Türk Eximbank'ın cazip faiz oranlarının da ihracatçıların rekabet gücüne önemli katkı sağlayacağı kaydedildi.

Türk Eximbank'ın ocak-temmuz döneminde toplam 25,4 milyar dolar olan ihracat desteğini sağladığı belirtilen açıklamada, "Türk Eximbank, ihracat desteğini yıl sonunda 48,4 milyar dolara yükseltmeyi ve destek verdiği ihracatçı sayısını 12 bin 500'e çıkarmayı hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

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Türk Eximbank TL kredi faizini yüzde 11,84'e indirdi!
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