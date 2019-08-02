Petrol fiyatları Trump’ın ek gümrük vergileri etkisiyle yükseldi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,02 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,67 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,30 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,17 artışla 62,02 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,85 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'den ithal ettiği 300 milyar dolarlık mallara 1 Eylül'den itibaren yüzde 10 ilave vergi uygulanacağını belirtmişti. Trump'ın bu açıklamasının ardından petrol fiyatları yüzde 7 düştü.

Brent petrolde teknik olarak 62,15 ile 62,25 dolar aralığının direnç, 61,50 ile 61,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

