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olanlar dikkat! Artık gizlenecek

Yeni şifreleme yöntemiyle çalındığında gerçek numara gizlenecek, yalancı numarayla kötü niyetli kişiler engellenecek

Giriş Tarihi: 5.8.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 11:27
Kredi kartı olanlar dikkat! Artık gizlenecek

Son yıllarda en çok siber saldırılar ve diğer nedenlerle oluşan güvenlik riskleri üzerinde çalıştıklarını söyleyen Visa Türkiye CEO'su Merve Tezel, kimlik bilgileri ve işlem doğrulama sistemlerini geliştirdiklerini söyledi.

Token (tokenization) denilen bir sistem geliştirildiğini, Türkçe'sinin şifreleme olarak ifade edilebileceğini belirten Tezel, bu yeni sistemin herhangi bir iş yerinde kredi kartıyla işlem yapıldığında gerçek kart numarasının gizlendiğini, işlemde görülen numaranın sadece o işlemde kullanılan 'yalancı' bir kart numarası olacağını söyledi. Tezel şöyle konuştu:

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Kredi kartı olanlar dikkat! Artık gizlenecek
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