PBoC: Dijital para birimine yönelik çalışmalar artırılacak

Pymnts.com'da yer alan habere göre PboC, 2 Ağustos'ta düzenlediği video konferansında yılın ikinci yarısına yönelik bankanın öncelik olarak belirlediği konu başlıkları hakkında bilgi verirken, bu dönemde kripto para birimlerinin yakından izleneceğini belirtti ve bankanın kendi kripto para birimine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının artırılacağını duyurdu.

Bunun yanında PboC'den yapılan açıklamada finansal risk iyileştirme ve politik propaganda açıklamalarının güçlendirilerek sosyal problemlerle başa çıkılması gerektiği vurgulandı. Çin'in kendi kripto para birimini oluşturmayı değerlendirdiğine yönelik ilk açıklama, geçen ay PboC Araştırma Bürosu Direktörü Wang Xin'den gelmiş ve Xin, Çin'in ayrıca diğer yerel ve yabancı kripto para birimlerini de yakından izleyeceğini belirtmişti. Bunun yanında Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei CEO'sı Zhengfei Ren, kripto para birimleri sektörü kapsamında Çin'in Facebook'tan daha güçlü olduğunu öne sürmüş ve Çin'in söz konusu kripto para birimleri sektörüne girmesinin piyasada büyük etkisi olacağını iddia etmişti.