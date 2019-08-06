ABD Hazinesi'nden Çin'e "kur manipülatörü" damgası

ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i "kur manipülasyonu" yapmakla suçladı. Çin Yuanı'nın Pazartesi günü dolar karşısında son 11 yılın en düşük düzeyine inmesinin ardından Pekin'i kurları manipüle etmekle suçlayan ABD Hazine Bakanlığı, dün gece yaptığı açıklama ile Çin'in 1994'ten bu yana ilk kez "kur manipülatörü" diye tanımladı.



Çin Merkez Bankası, yuanın günlük hareket bandının orta noktasını 20 Mayıs 2008'den bu yana görülen en zayıf düzeyde belirledi.



ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında, "Çin'in kur manipülatörü olarak belirlenmesinin sonucu olarak Bakan Mnuchin, Çin'in son eylemlerinin oluşturduğu adil olmayan rekabet avantajının ortadan kaldırılması için IMF ile temasa geçecek" uyarısı yapıldı.



Yuanın günlük hareket bandının orta noktasını 20 Mayıs 2008'den bu yana görülen en zayıf düzeyde belirleyen Çin Merkez Bankası, ABD Doları-Çin Yuanı paritesi için günlük hareket bandı orta noktasını 6.9683 olarak duyurdu. ABD Doları/Çin Yuanı paritesi spot piyasada 7.0582'ye kadar yükseldi.

ÇİN ABD'NİN "DÖVİZ MANİPÜLASYONU" SAVLARINI REDDETTİ

Çin Merkez Bankası (PBoC), ABD'nin Pekin yönetiminin "döviz manipülasyonu" yaptığı savlarını reddetti ve yuan döviz kurunun ticari anlaşmazlıklar kapsamında bir araç olarak kullanılmadığını, söz konusu kurun piyasalar tarafından oluşturulduğunu belirtti.



PBoC'den Salı günü yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı'nın söz konusu iddiasının uluslararası kurallara " ağır bir biçimde zarar vereceği" uyarısı yapıldı ve söz konusu iddianın tek taraflılık ve korumacılık politikalarına işaret ettiği öne sürüldü.



PBoC, Washington yönetimine Pekin'e yönelik eylemlerini durdurma çağrısı yaparken, söz konusu açıklamada ayrıca bankanın yuan döviz kurunu "istikrarlı" ve "makul bir düzeyde" tutmayı hedeflediği vurgulandı.



Financial Times'da yer alan bir habere göre, ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çin'in kur manipülatörü olarak belirlenmesinin sonucu olarak Bakan Mnuchin, Çin'in son eylemlerinin oluşturduğu adil olmayan rekabet avantajının ortadan kaldırılması için IMF ile temasa geçecek" uyarısı yapılmıştı.