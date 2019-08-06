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Bakan Albayrak'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , konut kredisine gelen rekor talep ile ilgili olarak, "Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 6.8.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 12:14
Bakan Albayrak'tan faiz indirimi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut kredisine gelen rekor talep ile ilgili olarak, "Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız." dedi.

Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması!

Bakan Berat Albayrak kişisel Twitter hesabından, konut kredisine gelen rekor taleple ilgili olarak;

"Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız." dedi.

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Bakan Albayrak'tan faiz indirimi mesajı
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