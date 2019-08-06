Goldman Sachs: Çin ile 2020 öncesi anlaşma beklemiyoruz!

CNBC'de yer alan habere göre, Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius'un öncülük ettiği analist ekibi, iki ülke arasındaki ticari anlaşmazlıkların 2020 seçimlerinden önce çözülmesinin pek olası olmadığını düşünüyor.



ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimler, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta 300 milyar dolar değerindeki Çin ürününe 1 Eylül'den itibaren yüzde 10'luk ek gümrük vergisi uygulanacağı açıklamasının ardından Çin'in söz konusu ek gümrük vergilerinin uygulamaya konulması durumunda "uygun şekilde karşılık vereceği" açıklamalarıyla yükselmişti.



Söz konusu gelişmelerin ardından yuandaki değer kaybıyla, ABD Hazine Bakanlığı Pazartesi günü Çin'i "döviz manipülasyonuyla" suçlamıştı. ABD Hazine Bakanlığı açıklaması sonrası yuan dolar karşısında değer kaybederek 2008'den bu yana ilk kez olmak üzere 7 dolar düzeyine yükselmişti.

Gelişmelere paralel olarak Goldman Sachs analist ekibi, bankanın müşterilerine gönderilen bir bilgi notunda şu değerlendirmeyi yaptı:



"Trump'ın geçen haftaki açıklamalarından bu yana görülen gelişmeler, ABD ve Çin yetkililerinin zor yolu seçtiğini gösteriyor ve biz de artık 2020 seçimlerden önce iki ülke arasında bir ticaret anlaşmasına varılmasını beklemiyoruz.



"Daha önce Trump'ın 2020 seçimlerine fayda sağlayacak bir anlaşmaya varılmasını istediğini düşünüyorduk, fakat durumun artık böyle olduğuna inanmıyoruz."

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