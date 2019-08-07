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ticaret gerginlikleriyle 6 yılın zirvesinde

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den gelen 300 milyar dolarlık ürüne yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurması ile tırmanan ticaret gerginlikleri etkisiyle altı yılın zirvesini aştı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 11:22
Altın fiyatları ticaret gerginlikleriyle 6 yılın zirvesinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 262,9 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki düşüşe paralel günü yüzde 0,3 azalışla 261,7 liradan tamamladı.

Bugüne, ons altındaki değer kazancının etkisiyle yükselişle başlayan gram altın, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 262,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 429 lira, Cumhuriyet altını 1.757 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.491,3 doları test ettikten sonra bu seviyeden hafif geri çekilen ons altın, şu sıralarda yüzde 0,9 değer kazancıyla 1.486,9 dolardan işlem görüyor.

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Altın fiyatları ticaret gerginlikleriyle 6 yılın zirvesinde
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