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/TL'de düşüş devam ediyor! 5.50'nin altını gördü

/TL güne kritik eşik olan 5.50'nin altında başladı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası düşüşe geçen dolar aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. 5.70 bandından 5.50 bandına gerileyen dolar, bugün açılışta 5.50 seviyesinin de altını gördü. İşte güncel döviz fiyatları hakkında tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 7.8.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 09:29
Dolar/TL'de düşüş devam ediyor! 5.50'nin altını gördü

TL dün dolar karşısında en iyi performansı gösteren para birimi olurken, önceki gün Çin- ABD gerilimi endişeleriyle 5.6190'a kadar yükselen bu sabah ise 5.49 civarında işlem görüyor.

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Analistler TL'nin yüksek getiri sunmaya devam etmesi ve küresel merkez bankaların genişlemeci politikalarının TL'deki pozitifi seyirde etkili ana unsurlar olduğunu belirtiyor. Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler, S-400 konusunun daha arka planda kalması ve risk primindeki düşüş de TL'ye destek olmaya devam ediyor. Öte yandan TL'de açığa satışın maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çeken analistler bunun da kurda yukarı yönlü spekülatif hareketleri engellediğini belirtiliyor.

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Dolar/TL'de düşüş devam ediyor! 5.50'nin altını gördü
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