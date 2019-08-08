Dolar/TL'de düşüş sürüyor! 4 ayın en düşük seviyesinde

ABD ile Çin arasında artan ticaret gerilimi son günlerde gelişen ülke para birimlerine baskı yaparken Türk Lirası ABD ile olumlu gelişmeler ve küresel düşük faizler gibi etkenlerle olumlu ayrışmaya devam ediyor.

Dün 5.47 - 5.53 bandında dalgalanan Dolar/TL bugün de 5.4729'ye kadar geriledi. Bu hafta 5.56'lardan 5.46'lara kadar gerileyen dolar hafta başından bu yana TL karşısında % 1.4 civarında değer kaybetti.

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TL EN FAZLA DEĞER KAZANAN PARA BİRİMİ

Türk Lirası cuma günkü kapanıştan bu yana dolar karşısında en fazla değer kazanan gelişen ülke para birimi oldu. TL'yi % 1.39 ile Macar forinti izledi. Bu hafta dolar karşısında en fazla kaybedenler ise Brezilya reali ve Arjantin pesosu oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i bu hafta 22 baz puan yükseldi. Dün 6.13 - 6.20 bandında hareket eden euro bu sabah yatay seyirle 6.16'da, sepet kur da 5.82'de işlem görüyor.