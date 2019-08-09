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'tan flaş açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı , cari dengenin fazla vermesine ilişkin, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. , "Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık verdik" dedi

Giriş Tarihi: 9.8.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 12:48
Bakan Albayrak'tan flaş cari denge açıklaması!

Türkiye, son 12 aylık cari dengede yaklaşık 17 yılın ardından fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari dengenin fazla vermesine ilişkin, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik.

Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız."

Son 12 aylık cari denge yaklaşık 17 yılın ardından fazla verdi!

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Bakan Albayrak'tan flaş cari denge açıklaması!
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