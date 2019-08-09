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, Bakan Albayrak başkanlığında toplandı

toplantısı, başkanlığında yapıldı. Bakan Albayrak toplantıya ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı!

Giriş Tarihi: 9.8.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 15:32
Gıda Komitesi, Bakan Albayrak başkanlığında toplandı

Gıda Komitesi Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında yapıldı.

Bakan Albayrak toplantıya ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

"Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri kapsamlıca ele aldık."

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Gıda Komitesi, Bakan Albayrak başkanlığında toplandı
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