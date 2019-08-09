Gıda Komitesi, Bakan Albayrak başkanlığında toplandı

Gıda Komitesi Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında yapıldı.
Bakan Albayrak toplantıya ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;
"Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri kapsamlıca ele aldık."
Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri kapsamlıca ele aldık. pic.twitter.com/5UjHHO5zyY— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 9, 2019