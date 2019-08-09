Haberler > Haberler Haberleri > Son dakika: Konut kredisine 5,9 milyarlık rekor talep

: Konut kredisine 5,9 milyarlık rekor talep

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın faiz indiriminin ardından, konut kredisi başvurusu yapanların sayısı 34 bine ulaştı. 5,9 milyar liralık kredi talebinde bulundu.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 15:29 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 16:26
Son dakika: Konut kredisine 5,9 milyarlık rekor talep

Kamu bankalarının konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına çekmesi sonrasındaki kredi talebi rekor seviyeye çıktı.

Konut kredisine 5,9 milyarlık rekor talep

Bankacılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ağustos başında konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından müşterilerinden gelen talep rekor seviyeye çıkarken, 7 iş gününde 34 bini aşan kişinin 5,9 milyar liralık kredi başvurusunda bulunduğunu kaydedildi.

Başvuru sayısı ve tutarının, bu kadar kısa bir zaman diliminde ulaşılmış en yüksek seviyeye işaret ettiğini ifade eden kaynaklar, talebin bayram tatili sonrasında da devam edebileceğini tahmin etti.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ay başında konut faiz oranlarında indirime giderek, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık faizi yüzde 0,99'dan başlayan oranlara düşürürken, vadeleri de kamu bankalarının tarihinde ilk kez 120 aydan 180 aya kadar yükseltmişti.

Türkiye ekonomisindeki dengelenme sürecine paralel enflasyondaki gerileme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim sürecine girmesiyle bankalar da bu ay başından itibaren mevduat ve kredi faiz oranlarını düşürmeye başlamıştı.

Analistler, faiz oranlarındaki gerilemenin devam etmesinin beklendiğini belirterek, kamu bankalarından sonra özel bankaların da faizlerde
düşüş sürecini başlatacağını ve böylece kredi pazarının daha da büyüyeceğini ifade etti.

TESK'ten bankalara faiz indirimi çağrısı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Konut kredisine 5,9 milyarlık rekor talep
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN