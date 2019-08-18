Çin fon maliyetlerini düşürmek için faiz reformu açıkladı

Çin Halk Bankası (PBOC), geniş kapsamlı piyasa reformlarının bir parçası olarak şirketler için reel faiz oranlarını daha da düşürmek amacıyla bu aydan başlayarak kredi faiz oranı (LPR) için kullanılan mekanizmayı geliştireceğini söyledi.

Analistler, Temmuz ayında beklenenden daha zayıf bir büyüme gösteren ve Cuma günü gerçekleşen kabine açıklamasının sonrasında gelen verinin ardından bu hareketin, hükümetin yavaşlayan bir ekonomiyi desteklemek için reformları kullanma girişimlerinin altını çizdiğinin göstergesi olduğunu söyledi.