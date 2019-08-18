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fon maliyetlerini düşürmek için reformu açıkladı

’in Merkez , şirketler için borçlanma maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olmak ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan ticaret savaşı nedeniyle yavaşlayan ekonomisini desteklemek için oranında önemli bir reform yaptı.

Giriş Tarihi: 18.8.2019 16:06
Çin fon maliyetlerini düşürmek için faiz reformu açıkladı

Çin Halk Bankası (PBOC), geniş kapsamlı piyasa reformlarının bir parçası olarak şirketler için reel faiz oranlarını daha da düşürmek amacıyla bu aydan başlayarak kredi faiz oranı (LPR) için kullanılan mekanizmayı geliştireceğini söyledi.

Analistler, Temmuz ayında beklenenden daha zayıf bir büyüme gösteren ve Cuma günü gerçekleşen kabine açıklamasının sonrasında gelen verinin ardından bu hareketin, hükümetin yavaşlayan bir ekonomiyi desteklemek için reformları kullanma girişimlerinin altını çizdiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

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Çin fon maliyetlerini düşürmek için faiz reformu açıkladı
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