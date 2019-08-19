Garanti Bankası'na yeni Genel Müdür!

Garanti Bankası, Ali Fuat Erbil'in istifa ile boşalan Genel Müdürlük pozisyonuna Recep Baştuğ'un atanmasına karar verildiğini açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bankamız Yönetim Kurulu'nun 19.08.2019 tarihli kararına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir Bankamız Yönetim Kurulu 19.08.2019 tarihli kararında Sayın Ali Fuat Erbil'in Genel Müdürlük görevinden emeklilik talebi ile ilettiği istifa dilekçesi kabul edilmiştir. Sayın Erbil'in istifası ile boşalan Genel Müdürlük pozisyonuna Recep Baştuğ'un atanmasına karar verilmiştir. Gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben Sayın Baştuğ'un 1 Eylül 2019 tarihi itibari ile söz konusu görevleri devralması planlanmaktadır. Bankacılık Kanunu ilgili maddeleri uyarınca Sayın Baştuğ Genel Müdürlük pozisyonunu üstlenmesini takiben Yönetim Kurulu'muzun doğal üyesi olarak da görev alacaktır."