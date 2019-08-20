Küresel piyasalar teşvik beklentileriyle pozitif seyrediyor

ABD'nin geçen hafta Çin'e yönelik ek gümrük vergisi artışını 15 Aralık'a kadar ertelemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu Çin ile durumun oldukça iyi olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü açıklamasının ardından, dün de ticaret savaşı konusunda gerilimi azaltan açıklamalar gelmeye devam etti.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, dün yaptığı açıklamada, ABD'de bazı telekom şirketlerinin Çinli Huawei'ye bağımlı olduğunu, bu nedenle Huawei'ye uygulanan yaptırımların 90 gün ertelenmesinin uygun görüldüğünü belirterek, ertelemenin 19 Kasım civarında sona ereceğini söyledi.

ABD tarafından ticaret savaşına ilişkin endişeleri yatıştıran bu adımlar atılırken, küresel çapta makroekonomik verilerin kötü gelmeye devam etmesi ile resesyon endişeleri gündemdeki yerini koruyor.

YURT DIŞI PİYASALARI TAKİP İÇİN TIKLAYIN!

Bu gelişmelerle merkez bankalarından ekonomiyi destekleyici adımların geleceği beklentileri piyasalarda giderek dillendirilirken, Trump da dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Fed oldukça kısa bir süre içinde, belki de parasal gevşemeyle birlikte faizleri en az 100 baz puan düşürmeli. Eğer bu yapılırsa ekonomimiz çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Çin Merkez Bankası da şirketlerin borçlanma maliyetlerini düşürmeye ve ABD ile olan ticaret savaşı nedeniyle yavaşlayan büyümeyi desteklemeye yardım etmek için bir dizi faiz oranı reformu açıkladı.

ABD BORSALARI

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,96, S&P 500 endeksi yüzde 1,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,35 değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,59 seviyelerine yükselirken, dolar endeksi 98,4 civarındaki yatay seyrini sürdürdü.

Analistler, ticaret savaşı konusunda tedirginliklerin azalmasının risk iştahını artırdığını belirterek, ABD'den art arda gelen adımlara karşın Çin'in mevcut duruşunu sürdürdüğüne işaret etti.

Öte yandan Trump'ın Fed'e ilişkin eleştirilerin sürmesinin ardından, Fed Başkanı Powell'ın cuma günü Jackson Hole konferansı kapsamında yapacağı açıklamaların öneminin arttığını aktaran analistler, konferansın Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin aktif iletişim kanalı olarak kullanılıp kullanılmayacağının takip edileceğini söyledi.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa tarafında pay piyasaları, merkez bankalarının parasal teşvikleri artırabileceği ve Almanya'da mali önlemlerin sıkılaştırılması yönünde adımlar atılacağı beklentileriyle dün günü yükselişle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksinde yüzde 1,32'lik, İngiltere'de FTSE 100 endeksinde yüzde 1,02'lik, Fransa'da CAC 40 endeksinde yüzde 1,34'lük ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksinde yüzde 1,93'lük yükseliş yaşandı. Avro/dolar paritesi ise dün 1,11'in üzerini test etmesinin ardından bugün 1,10 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) Alman ekonomisinin resesyonun kıyısında olabileceği uyarısında bulunduğu bir raporda, hükümetin teşvik paketi duyurmaya hazır olduğu sinyalinin verildiğini, bunun da pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası'nın da eylül ayında bilanço genişlemesi, faiz indirimi ve diğer teknik ayarlamaları içeren yeni bir destek paketi açıklamasının beklendiğini anımsatan analistler, bunlara karşın Avrupa'da siyasi belirsizlikler ve Brexit kaynaklı risklerin sürdüğünü vurguladı.

ASYA BORSALARI

Asya tarafında, bugün pozitif havanın sürdüğü görülürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,16 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

YURT İÇİ PİYASALAR

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasının ardından 96.700 puanı test ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıkları kredi büyümesiyle ilişkilendirmesi ile düşüşe geçti. Endeks, özellikle bankacılık sektörü hisselerine gelen satışlarla 95.000 puan sınırına kadar gerilerken, günü de yüzde 0,47 düşüşle 95.286,18 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 1,4'lük artışla 5,66'ya kadar yükselmesinin ardından, bugün 5,64 dolaylarında seyrediyor.

Analistler, TCMB'nin son adımı ile TL kredi artış oranında yüzde 10 ila 20 arasında büyüme yakalayan bankalara zorunlu karşılık oranlarının daha düşük, bunlara ödenen faiz/nemanın daha yüksek uygulanacağını belirterek, bu kararın bankacılık sektörü tarafında çok pozitif karşılanmadığına işaret etti.

Bugün yurt içinde konut satış istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.000 seviyesinin destek, 96,500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER ŞÖYLE:

09.00 Almanya, temmuz ÜFE (aylık)

10.00 Türkiye, haziran ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

10.00 Türkiye, temmuz ayı konut satış istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı inşaat üretimi