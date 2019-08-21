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60 doların üzerine yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı, ABD stoklarında görülen beklenti üzerindeki düşüş etkisiyle 60 doları aştı; ancak, küresel ekonomik durgunluk endişeleri artışı sınırladı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 10:11
Brent petrol 60 doların üzerine yükseldi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,37 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,33 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,11 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 60,37 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,38 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin yumuşayacağına ilişkin beklentilerle petrol fiyatları 60 dolar sınırında yatay seyir izliyor.

Brent petrolde teknik olarak 60,49 ile 60,63 dolar aralığının direnç, 60,21 ile 60,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Brent petrol 60 doların üzerine yükseldi
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