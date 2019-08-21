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ve hakkında flaş haber! Birleşiyorlar mı?

Geçtiğimiz aylarda birleşme için görüşmeler yapan ve tarafından yeni bilgiler gelmeye başladı. Renault 'su Senard'ın CEO'su Saikawa ile görüşmelerini artırdığı iddia edildi.

REUTERS Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 13:46 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 13:54
Fiat ve Renault hakkında flaş haber! Birleşiyorlar mı?

İtalya'nın Il Sole 24 Ore gazetesi Fransız otomobil üreticisi Renault CEO'su Jean-Dominique Senard ile Japon otomobil üreticisi Nissan Motor CEO'su Hiroko Saikawa arasındaki görüşmelerin son haftalarda arttığını bildirdi.

Bu haber Fiat Chrysler ile Renault arasında daha önce başarısızlık sonuçlanan birleşme müzakerelerine yeniden başlanmasının önünü açabilir.

Fiat Chrysler ile Renault'nun birleşeceği beklentisini güçlendiren haber %0.9 yükselen İtalya borsası öncülüüğünde Avrupa hisse piyasalarını %0.5 yukarı taşıdı. Renault ve Fiat hisseleri %1.7 yükseldi.

Fiat Chrysler 7 Haziran'da Fransa'daki siyasi iklimin uygun olmamasını gerekçe göstererek Renault ile birleşmek için yaptığı tekliften vazgeçmişti.

Il Sole, Renault'nun son çeyrekte kârı düşen Nissan'daki payını azaltmaya karar verebileceğini söyledi.

Il Sole ayrıca FCA'nın Renault ile birleşmeye alternatifi bulamadığını ve İtalyan sanayici Agnelli ailesinin varisi ve FCA'nın Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann'ın diğer birleşme olasılıklarına karşı açık görüşlü olduğu gibi Paris ile Tokyo arasındaki diyalogu izlediğini belirtti.

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Fiat ve Renault hakkında flaş haber! Birleşiyorlar mı?
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