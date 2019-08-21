Kısa vadeli dış borç, haziranda 122,9 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, haziran sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5 artışla 122,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 azalarak 57,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10 artarak 59,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, geçen yıl sonuna göre yüzde 8,3 azalarak 10,2 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,4 artarak 20,0 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,3 artışla 13,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 2,5 azalışla 13,7 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,8 artarak 41 milyar dolara yükseldi.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 93 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,1 artarak 23,4 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5 artarak 93 milyar dolara çıktı.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 3,5 azalarak 46,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 10,8 artarak 75,2 milyar dolar oldu.

Geçen yıl sonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 63,6 azalışla haziran sonu itibarıyla 36 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 818 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 50,5'i dolar, yüzde 30,7'si avro, yüzde 13,1'i TL ve yüzde 5,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 179,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 20,8 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörü yüzde 18,5, Merkez Bankası yüzde 3,6, özel sektör ise yüzde 77,9 paya sahip oldu.