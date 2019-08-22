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arttı

, ağustosta geçen aya göre yüzde 3,1 artış kaydetti.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 10:46
Tüketici güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

AĞUSTOSTA GEÇEN AYA GÖRE YÜZDE 3,1 ARTIŞ GÖSTERDİ

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya göre yüzde 3,1 artış gösterdi. Buna göre, temmuzda 56,5 olan endeks değeri, ağustosta 58,3'e yükseldi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 1,1 artarak 77,8 oldu.

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Tüketici güven endeksi arttı
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