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Trump’ın anlaşma öngörüsü etkisiyle arttı

, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin G7 Zirvesi ardından yumuşama sinyalleri vermesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump’ın bir ticaret anlaşması öngördüğünü söylemesi üzerine yükseldi. varili uluslararası piyasalarda 58,74 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) varili 53,79 dolardan alıcı buldu. İşte hakkında tüm gelişmeler!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 10:28
Petrol fiyatları Trump’ın anlaşma öngörüsü etkisiyle arttı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,74 dolardan işlem görüyor

Dün 60,03 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,55 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 58,74 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,79 dolardan alıcı buldu.

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ABD ve Çin arasındaki ticari gerilime ilişkin verilen olumlu mesajlarla petrol piyasaları toparlanma sinyalleri vermeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Çin'in samimi olarak bir anlaşmaya ulaşmak istediğini belirtmesi ve Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He'nin de anlaşmazlığı çözmek için yapıcı müzakerelere açık olduklarını ifade etmesinin ardından piyasalar bir miktar gevşedi. Bu açıklamalarla Brent petroldeki düşüş sınırlı kaldı.

Brent petrolde teknik olarak 58,80 ile 58,85 dolar aralığının direnç, 57,95 ile 58,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Petrol fiyatları Trump’ın anlaşma öngörüsü etkisiyle arttı
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