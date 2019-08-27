Haberler > Haberler Haberleri > Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü'nden 'İstanbul Finans Merkezi' açıklaması

Genel Müdürü'nden 'İstanbul ' açıklaması

(TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, "İstanbul projesine hareket kazandırmak istiyoruz. Öncelikle bizim yatırımcı olacağımız bir yapı olacak. Nakdi bir katkımız olacak ve sermayedar olacağız." dedi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 15:47
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü'nden 'İstanbul Finans Merkezi' açıklaması

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, "İstanbul Finans Merkezi projesine hareket kazandırmak istiyoruz." dedi.

TVF Genel Müdürü Sönmez, "Fon da diğer kurumlarımızla birlikte bir ekip olarak bu projeyi nihayetlendirme ve büyütme stratejisi içerisinde." ifadelerini kullandı.

SERMAYEDER OLACAĞIZ

TVF Genel Müdürü Sönmez, "Burada hedefimiz; projeyi 2021 yılının sonları ya da 2022'nin başlarında bitirebilmek ve projeye işlerlik kazandırabilmek. Öncelikle bizim yatırımcı olacağımız bir yapı olacak. Nakdi bir katkımız olacak ve sermayedar olacağız." diye konuştu.

İstanbul Finans Merkezi 2022’de açılacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı duyurdu! İstanbul Finans Merkezi 2022'de açılacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü'nden 'İstanbul Finans Merkezi' açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN