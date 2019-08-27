Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü'nden 'İstanbul Finans Merkezi' açıklaması

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, "İstanbul Finans Merkezi projesine hareket kazandırmak istiyoruz." dedi.

TVF Genel Müdürü Sönmez, "Fon da diğer kurumlarımızla birlikte bir ekip olarak bu projeyi nihayetlendirme ve büyütme stratejisi içerisinde." ifadelerini kullandı.

SERMAYEDER OLACAĞIZ

TVF Genel Müdürü Sönmez, "Burada hedefimiz; projeyi 2021 yılının sonları ya da 2022'nin başlarında bitirebilmek ve projeye işlerlik kazandırabilmek. Öncelikle bizim yatırımcı olacağımız bir yapı olacak. Nakdi bir katkımız olacak ve sermayedar olacağız." diye konuştu.

İstanbul Finans Merkezi 2022’de açılacak