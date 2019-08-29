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Genel Müdürü duyurdu! TLREF'i oluşturduk

Genel Müdürü , "Uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk lirası referans oranı olan TLREF'i oluşturduk." dedi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 14:32
Borsa İstanbul Genel Müdürü duyurdu! TLREF'i oluşturduk

Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, "Uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF'i oluşturduk." dedi.

TLREF'E DAYALI SWAP İŞLEMLERİ...

Çetinkaya, "TLREF'e dayalı swap işlemleri yaygınlaştıkça faiz riskini yönetmek için bankacılık sisteminin dolar kullanmasına, bu kaynağı yurt dışına göndermesine gerek kalmayacak. Bu yıl tamamlanmadan TL'nin dövize karşı fiyatlamalarında bir referans merkez olmasını amaçlayan adımlarımız olacak." açıklamasında bulundu.

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Borsa İstanbul Genel Müdürü duyurdu! TLREF'i oluşturduk
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