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rezervi sıralamasında 18'inci sıraya yükseldi!

en fazla bulunduran ülkeler sıralamasında 314,1 tona yükselterek İngiltere'yi geçerek 18'inci sıraya yükseldi.

İHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 11:03
Türkiye altın rezervi sıralamasında 18'inci sıraya yükseldi!

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, dünya altın rezervi verileri güncellendi. Son rakamlara göre rezervini 314,1 tona yükselten Türkiye İngiltere'yi geride bırakarak 18'inci sıraya yükseldi.

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ABD LİSTENİN BAŞINDA

Verilere göre ABD, 8 bin 133 ton ile en çok altın rezervi bulunduran ülke konumunda yer alıyor. İkinci sırada 3 bin 367 ton ile Almanya görülürken, 2 bin 451 ton rezerve sahip İtalya üçüncü sırada yer aldı. Fransa 2 bin 436 ton altın rezervi ile dördüncü sırada yer alırken, listede 5'inci sırada 2 bin 119 ton rezerve sahip Rusya görüldü.

Yer altından bugüne kadar 7,5 trilyon dolar değerinde 185 bin ton altın çıkarıldığı hesaplanırken, Dünyada 57 bin ton daha altın rezervi olduğu tahmin ediliyor.

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Türkiye altın rezervi sıralamasında 18'inci sıraya yükseldi!
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