Sterlin, dolar karşısında 2 haftanın düşük seviyesinde!

Sterlin, İngiltere Brexit konusunda belirleyici olacak işlem haftasına başlarken dolar karşısında iki haftanın en düşük seviyesine geriledi ve opsiyon volatilitesi tırmandı.

Sterlin, satış baskısının ve paritede aşağı yönlü algının etkisiyle dolar karşısında 1.21 desteğinin altına gerileyerek G – 10 paralarının kayıplarına öncülük etti.

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Kanun yapıcılar anlaşmasız Brexit'in engellenmesine yönelik yasal düzenlemeyi Salı günü meclise taşımayı planlıyor.

İngiltere'de imalat sektörü Ağustos'ta beklenmedik şekilde daraldı. Brexit belirsizliği sektör göstergesini yedi yılın en düşük seviyesine taşıdı.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0.7 düşerek 1.2076 ile 20 Ağustos'tan beri en düşük seviyeyi gördü. Paritede Brexit için son tarih olan 31 Ekim'i de kapsayan iki aylık volatilite göstergesi rekor seviyedeki art arda 13. günlük artışına yöneldi.