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Bakan Albayrak'tan açıklaması! "Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı bugün açıklanan verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 3.9.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 15:16
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması! Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada;

"Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması! "Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız"

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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması! "Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız"
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