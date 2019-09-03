Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada;

"Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız. pic.twitter.com/pXR5eNa6tr — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 3, 2019

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması! "Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız"