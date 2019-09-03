Sterlin, dolar karşısında 3 yılın en düşük seviyesine geriledi

Sterlin, siyasi belirsizliğin ve anlaşmasız Brexit endişelerinin artmasıyla 1.20 doların altına düşerek, yaklaşık üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

İngiltere Başbakanı Boris Jonhson, parlamenterlerin 31 Ekim son tarihinden önce anlaşmasız Brexit'i engelleme planlarının ilk aşamasına ilişkin bugün yapacakları oylamada parlamento ile karşı karşıya gelebilir.

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Johnson parlamenterleri Brexit konusunda elini bağlamaları durumunda seçime gideceği konusunda uyarmıştı.

Sterlin dolar karşısında %0.7 düşüşle 1985'ten beri en düşük seviyesi olan 1.1971 dolara geriledi.

Ancak, sterlinin euro karşısında düşüşü daha sınırlı oldu. Sterlin euro karşısında %0.2 düşüşle 91.33 ile iki haftanın dip seviyesine geriledi.