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"'nin gevşek para politikası ciddi yan etkilere yol açabilir"

Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, Avrupa Merkez Bankası'nın () oranlarında olası indiriminin ekonomi üzerindeki etkisinin en az düzeyde olacağı konusunda uyarıda bulunarak, "ECB'nin para politikasındaki gevşek tutumu ciddi yan etkilere yol açabilir." dedi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 17:02
ECB'nin gevşek para politikası ciddi yan etkilere yol açabilir

Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, Frankfurt'ta düzenlenen bankacılık konferansında yaptığı konuşmada, ECB'nin Avro Bölgesi'nde ekonomiyi canlandırmak için faiz indirimi dahil atacağı adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deutsche Bank müşterilerinin, "kredilerin 0,10 daha ucuz olması durumunda daha fazla yatırım yapamayacaklarını" söylediklerini aktaran Sewing, ECB'nin olası faiz indiriminin, varlık fiyatlarını artıracağını ve tasarruf sahipleri için sıkıntı oluşturacağını vurguladı.

Sewing, düşük faiz oranlarının, borçlular veya varlık yatırımcılarının yararına olacağını ancak nüfusun çoğunluğuna fayda sağlayamayacağını, toplumu daha da böleceğini savundu.

ECB'nin faiz oranlarında olası indiriminin ekonomi üzerindeki etkisinin en az düzeyde olacağı konusunda uyarıda bulunan Sewing, "ECB'nin para politikasındaki gevşek tutumu ciddi yan etkilere yol açabilir." dedi.

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"ECB'nin gevşek para politikası ciddi yan etkilere yol açabilir"
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